Anzeige

Der kompakte Strahler LED Lenser iF4R erzeugt eine unglaubliche Helligkeit. Entwickelt wurden die robusten Strahler für Industrieanwendungen, die Werkstatt und die Baustelle. Allerdings kennt jeder die Situation, in der ein wirklich helles, mobiles Licht fehlt. Egal ob beim Montieren einer Deckenlampe, beim Zimmerstreichen, im Hobbyraum oder im Geräteschuppen. Der aufladbare Strahler bietet bis zu 15 Sunden Licht mit nur einer Akku-Ladung.

Der Strahler ist per Power-Magnet an Metallträgern oder -Flächen, per ausklappbarem Standfuß und Handgriff zum Einhängen flexibel platzierbar. Zudem ist er auch als Powerbank einsetzbar. Smartphones können an der Lampe aufgeladen werden. Für 139 Euro kann der Strahler hier bestellt werden.

7. Oktober 2019