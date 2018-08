Stylische LED-Glühbirne

Anzeige

Immer öfter sieht man Glühbirnen – ganz ohne Lampenschirme – als minimalistisches Statement oder als Ausdruck von Design von der Decke baumeln. Ausgefallene Modelle gibt es zum Beispiel von Nanoleaf. Die LED-Leuchtmittel sind in weiß, schwarz oder mit Blumenmuster und in ‧einem warmen oder kalten Farbton erhältlich. Der ‧Hersteller ‧verspricht eine Lebensdauer von 30.000 Stunden und bietet ‧Modelle von 7,2 bis 15 Watt an. Dimmbare Versionen sind ebenfalls erhältlich.

Im Onlineshop kann man zwischen verschiedenen Helligkeitsgraden, Fassungen und Oberflächen auswählen. Eine Lampe kostet 14,99€, der Versand aus den Niederlanden addiert noch mal 2€ zum Kaufpreis hinzu.

