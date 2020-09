Anzeige

Mit Triggo kann man zukünftig jeden Stau umfahren – so das Versprechen des Hersteller. Das vollelektrische Mikroauto ist 260 cm lang, 148 cm breit und 168 cm hoch und kann während der Fahrt durch die beweglichen Vorderräder auf eine Breite von 86 cm reguliert werden. Der Elektro-Kleinstwagen passt so auch in jede Parklücke. Triggo kann zwei Personen befördern, ist mit zwei batteriegetriebenen (12 KhW) Motoren von je 10 kW ausgestattet und bietet eine Reichweite von rund 100 km.

In seiner schmalsten Form erreicht Triggo eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Wenn das E-Auto jedoch seine gesamte Breite entfaltet, schafft es bis zu 100 km/h. Es wurde speziell für Car Sharing entwickelt. Der polnische Hersteller verspricht ständige Verfügbarkeit des Fuhrparks sowie Präsenz der Fahrzeuge, wenn sie benötigt werden. 2021 soll Triggo auf den Markt kommen.