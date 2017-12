Vom Handgelenk bis zur Schulter

Anzeige

Wer einem drohenden „Maus-Arm“ entgegenwirken, die Greifkraft seiner Finger stärken und Handgelenke wie auch Unter- und Oberarme trainieren will, findet im Powerball das passende Trainingsgerät. Überdies erteilt das Hightech-Spielzeug Anschauungsunterricht in puncto Drehimpulsgesetze: Durch gleichmäßiges Kreisen des Handgelenks wird der Powerball auf über 10 000 min-1 gebracht. Spürbar werden so die enormen Taumelkräfte, mit denen sich der rotierende Ball dem Griff zu widersetzen versucht. Dabei entstehen Kreiselkräfte, die das 75-fache des Eigengewichts des Rotors betragen, also

15 kg. Jedes Exemplar des originalen Powerball wird elektronisch ausgewuchtet. Die Achse aus Stahl und das bruchfeste Gehäuse sorgen für Stabilität. Hinzu kommt: Der Powerball passt sich laut Angaben immer dem gewünschten Trainingsniveau an. Damit eignet er sich als ergänzendes Kräftigungstraining bestens auch für Sportarten wie beispielsweise Tennis, Golf, Rudern oder Klettern. Neben der Vorbeugung wird der Handtrainer auch zur Behandlung von Tennisarm, Carpal-Tunnel-Syndrom, „Mausarm“ bei PC-Anwendern sowie Muskelschmerzen und -verspannungen eingesetzt.

www.wissenschaft-shop.de

Artikel-Nr. 802971

18. Dezember 2017