Wärme und Licht in einem

Der mobile Heizkörper Eve vereint Wärme und Stimmungslicht in einem unkonventionellen Design. Die Formensprache des knuffigen Wärmespenders erinnert mehr an eine Vase als an eine Heizung. Ausgestattet mit dimmbarem Licht, wird die mobile Eve zum geradezu magischen Objekt, das eine persönliche Wärme erzeugt.

Eve ist Teil der neuen, von Tubes Radiatori anlässlich des Salone Internazionale del Bagno 2018 präsentierten Kollektion Plug&Play. Entworfen von den Architekten Ludovica+Roberto Palomba, wird das neue Konzept von einer „persönlichen Wärme“ zur Realität: die Heizkörper müssen nicht mehr installiert werden und überwinden die Statik der Architektur, um sich der menschlichen Dimension zu öffnen, die von Natur aus ständig in Bewegung ist und sich weiterentwickelt.

Als Leuchtquelle ist Eve an keine Jahreszeit gebunden und kann auch sehr gut an den wärmsten Abenden verwendet werden. Der neu definierte Heizkörper kann auf elegante Weise dort, wo und wann man es am meisten benötigt, eine perfekte Atmosphäre schaffen, zuhause ebenso wie im Büro, auf dem Boden stehend oder über dem Schreibtisch befestigt.

Weitere Informationen: www.tubesradiatori.com

18. Februar 2019