Wearable sorgt für gerade Haltung

Anzeige

Beim Gehen oder Sitzen vergisst man öfters eine gerade Haltung einzunehmen. Das Wearable Lumo Lift erinnert seinen Träger deshalb an einen geraden Rücken. An die Kleidung in der Schulterregion angeheftet, vibriert das Utensil, sobald sich der Körper krümmt. Integriert ist zudem ein Fitnesstracker mit Standardfunktionen.

Besonders für Vielsitzende kann sich das Gerät auszahlen. Laut Hersteller berichten 90 % der Anwender eine Verbesserung ihrer Haltung innerhalb von 14 Tagen.

Der Sensor wird direkt am Körper, unterhalb des Schlüsselbeins getragen und magnetisch über einen unauffälligen Clip aus Aluminium auf der Kleidung festgehalten. Jedes Mal, wenn man den Sensor anbringt, konfiguriert man seine gewünschte Haltung neu und verspürt bei Missachtung eine leichte Vibration. Die Korrektur der Haltung funktioniert nicht während man in Bewegung ist. Beim Gehen, Laufen oder Fahren muss man also weiterhin selbst auf seinen Körper achten.

Lumo Lift wird in zwei bis vier Stunden über USB aufgeladen und hält dann ein bis zwei Tage. Die aufgezeichneten Daten werden per Bluetooth an eine iOS- oder Android-App übertragen und ausgewertet. Der integrierte Fitnesstracker beinhaltet einen Schritt-, Entfernungs- und Kalorienzähler.

Das Wearable ist zum Beispiel hier für rund 58 € erhältlich.

12. April 2018