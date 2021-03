Anzeige

Werden Computer schon bald Musik komponieren, Bücher schreiben, Bilder malen und mathematische Sätze beweisen? Und wenn ja, können Menschen den Unterschied zu von ihnen gemachten Werken überhaupt bemerken? Autor Marcus du Sautoy erforscht die Zukunft der Kreativität in seinem Buch „Der Creativity Code“ und untersucht, wie maschinelles Lernen das Verständnis davon, was Menschen können, verändern wird.

„Der Creativity-Code“ ist eine Studie über Kreativität und zugleich ein Leitfaden durch den Dschungel von Algorithmen und den Regeln, die ihnen zugrunde liegen. Der Oxforder Mathematiker du Sautoy untersucht, wie Gefühl und Gehirn in menschlichen Reaktionsweisen auf Kunst zusammenspielen und was es genau bedeutet, in Mathematik, Kunst, Sprache und Musik kreativ zu sein. Er erklärt, wovon es abhängt, ob Maschinen wirklich etwas Neues hervorbringen, und ob ihre Funktion nicht darin bestehen könnte, die Menschen kreativer zu machen. Das Buch kostet 26,95 Euro. Hier kann es bestellt werden.