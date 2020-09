Anzeige

Manche Kleidungsstücke ziehen sie magisch an: Tierhaare, Fusseln oder Flusen. Das ist vor allem lästig, wenn ein wichtiger Termin kurz bevorsteht. Mit der wiederverwendbaren Fusselbürste Fazzl lassen sich Flusen aller Art problemlos und nachhaltig entfernen. Es ist kein Tauschen der Rolle notwendig. Sie wird einfach auf- und nach dem Abfusseln wieder zugedreht. Die Bürste kann auf Textilien aller Art angewendet werden, auch auf Polstern oder Teppichen.

Fazzl besteht aus hochwertigem Kunststoff in Verbindung mit einem stark haftenden Rollenmaterial.

Durch Hin- und Herstreichen entsteht eine elektrostatische Ladung, die eine starke Haftung bewirkt. Sobald die Nylonborsten keine weiteren Fussel mehr aufnehmen können, kann der Rotationsgriff an der Unterseite betätigt werden. Dadurch werden die aufgenommenen Fussel in einen Auffangbehälter befördert werden. Durch eine Art Spindel in der Mitte der Bürste werden die Fussel automatisch von den Borsten gelöst. Der Auffangbehälter kann per Knopfdruck geöffnet und geleert werden. Die Fazzl ist in vier verschiedenen Farben erhältlich und kann für 14,95 Euro hier bestellt werden.