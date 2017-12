Zurück in die Zukunft

Anzeige

Ein Klassiker wurde fürs Internet-Zeitalter neu aufgelegt: 1958 war das Transistorradio Capri 125 der Firma Kapsch ein Knüller. Jetzt erlebt das tragbare Radio eine Renaissance. Der Designer Prof. Bernhard Geisen hat ihm eine moderne und zugleich an das historische Design angelehnte Frischzellenkur verpasst. Die Materialien sind genau wie das technische Innenleben vom Feinsten – angefangen vom mit Leder überzogenem Gehäuse und Haltebügel über metallene Applikationen bis zum hochmodernen Akku. Der Empfang ist glasklar und dank Digitalradio DAB+ auch ohne Rauschen – gleich ob Klassikradio, Deutschlandradio Kultur oder regionale Lieblingssender. Über drahtloses Internet lässt sich zudem Musik und Wissen aus der ganzen Welt empfangen. Mehr als 40 000 Sender und Podcasts stehen zur Verfügung: So lassen sich selbst Sender finden, die passend zum Radio, nur Musik aus den 1950er- und 1960er-Jahren spielen. Natürlich lässt sich auf dem Kofferradio auch Musik vom Computer und USB-Stick abspielen. Dabei ist es kinderleicht zu bedienen – auch per App-Steuerung (iOS und Android) am Smartphone. Über Bluetooth 4.0 verbindet sich jedes moderne Smartphone oder Tablet drahtlos mit der Anlage. Und wer den Streamingdienst Spotify connect verwendet, kann mit dem Capri 125 plus jederzeit eine universelle Musikbibliothek nutzen.

www.wissenschaft-shop.de

Artikel-Nr. 803705

11. Dezember 2017