Online-Event: 5G-Industrie-Summit beleuchtet die neue Technologie

Fragen rund um Campus-Netze für produzierende Firmen adressiert der 5G-Industrie-Summit, den die Deutsche Messe Technology Academy und der Industrieanzeiger am 2. September 2020 als Online-Event veranstalten.

Was kommt mit 5G auf produzierende Unternehmen zu? Wann benötigt ein Unternehmen 5G, wann reichen LTE oder WLAN aus? Diese Fragen will der 5G-Industrie-Summit beantworten, der aufgrund der Covid-19-Pandemie nun als Online-Event veranstaltet wird.

5G wird die industrielle Fertigung verändern. Campus-Netze für jeden Standort und jede Infrastruktur, hohe Bandbreiten, kurze Latenzen, verbesserte Verfügbarkeit und Sicherheit – das sind neue Faktoren für automatisierte und effiziente Produktionsabläufe.

5G-Campusnetze im Aufbau

Die Bundesnetzagentur hat für den Aufbau von lokalen 5G-Campusnetzen den Frequenzbereich zwischen 3,7 und 3,8 GHz reserviert. Unternehmen können jeweils 10 MHz aus diesem Bereich, in begründeten Fällen auch mehr, für ihre Produktion beantragen. Das Antragsverfahren dafür hat Ende November 2019 begonnen.

Derzeit sind noch keine 5G-Geräte für den industriellen Einsatz erhältlich. Erste Modelle werden für 2022 erwartet. Bis dahin können Unternehmen jedoch auf ihrem Betriebsgelände bereits Netze mit 4G-Technik aufbauen, die dann später durch den Austausch der Sendeteile auf 5G ein Update erfahren können. Eines der ersten 5G-Campusnetze in Deutschland entsteht derzeit auf dem Gelände der Hannover Messe.

Der 5G-Industrie-Summit will alle Fragen beantworten, die produzierende Unternehmen derzeit bezüglich der neuen Technologie haben.

Zielgruppe der eintägigen Premierenveranstaltung sind Geschäftsführer, Entwicklungs- und Produktionsleiter, die sich mit der Einführung eines 5G-Netzes befassen, aber auch jene, die für die Automatisierung und Vernetzung einer Produktion verantwortlich sind. Kern der Veranstaltung sind Vorträge von Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft. So wird Staatssekretär Stefan Muhle vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung zu Beginn von den 5G-Plänen des Flächenlands Niedersachsen berichten.

Das Land stellt für niedersächsische Unternehmen, deren Antrag auf eine ein Campus-Netz-Lizenz von der Bundesnetzagentur erfolgreich war, Fördergelder in Höhe von 50 Mio. Euro bereit.

Potenziale und Nutzen der 5G-Technologie im Blick

Niels König, Abteilungsleiter Produktionsmesstechnik am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, referiert dann über die Potenziale, die 5G für die Produktionstechnik birgt. Köning koordiniert den Aufbau des regionalen 5G-Industry Campus Europe, ein Forschungsnetz am Campus Melaten der RWTH Aachen. Dort werden in den kommenden drei Jahren Anwendungen und Lösungen für die digitalisierte und vernetzte Produktion entwickelt und erprobt – von 5G-Sensorik für die Überwachung und Steuerung komplexer Fertigungsprozesse über mobile Robotik und Logistik bis hin zu standortübergreifenden Produktionsketten.

Zwei Speaker beleuchten verschiedene Aspekte des Themas kontrovers. So geht es um die Frage, ob für produzierende Unternehmen künftig das eigene 5G-Netz lebensnotwendig sein werde. Außerdem wird diskutiert, ob 5G für den Unternehmenseinsatz überschätzt wird – und WLAN oder LTE nicht auch ausreichen.

Ewald Kuk, Vice President Product Management Industrial Communication and Identification bei Siemens, hat dazu eine klare Meinung: „Wer langfristig denkt, sollte jetzt nicht mehr auf LTE setzen, denn eine Migration auf 5G Stand-alone bedeutet quasi eine neue Infrastruktur.“

Zum Konzept des 5G-Industrie-Summit gehört auch, die aktuelle Technik zu präsentieren. Am Nachmittag gibt es daher Vorträge von Nokia, Ubirch, MECSware und Q-Loud.

