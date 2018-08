Automechanika zeigt neue Geschäftsfelder auf dem Automotive-Aftermarket

Anzeige

Zum Automotive Aftermarket präsentiert die Automechanika vom 11. bis 15. September in Frankfurt Trends automatisierter Reparaturtechnologien, digitaler Geschäfte und alternativer Antriebe.

Wichtige Geschäftsfelder des Automotive-Zubehörmarktes stellt die Automechanika vom 11. bis 15. September in der Messe Frankfurt zur Schau. Die Messe findet 2018 zum 25. Mal statt. Im Fokus stehen Reparaturtechnologien wie die Roboter-Reparatur, 3D-Druck oder Augmented Reality. „Erstmals bieten wir beim Thema 3D-Druck das Seminar ‚Discover 3D-Printing‘ für Neueinsteiger in Zusammenarbeit mit der Formnext und dem ACAM (Aachen Center for Additive Manufacturing) an, sagt Olaf Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt.

Weitere Themenschwerpunkte entlang der Wertschöpfungskette des Automobils sind künstliche Intelligenz, Vernetzung zwischen Auto und Werkstatt, Elektromobilität und Fahrzeugsicherheit. Die Messeveranstalter rechnen mit über 5000 Ausstellern aus etwa 70 Ländern. Zuletzt besuchten rund 133.000 Fachbesucher aus 170 Ländern die Veranstaltung. Automobilhersteller, die Teileindustrie, das Transport- und Logistikgewerbe, die Energiewirtschaft sowie Werkstattausrüster, Softwareentwickler und Mobilitätsdienste sind auf der Messe vertreten.

„Entscheidern aus der Industrie empfehle ich einen ersten Stopp in der Frankfurter Festhalle einzulegen, denn hier spielt Zukunftsmusik“, so Mußhoff. In der Festhalle spiegelt die Automechanika Academy während der ersten vier Messetage Entwicklungen aus Digitalisierung, Vernetzung, Konnektivität, autonomem Fahren, und alternativen Antriebstechnologien wider.

Künftige Ansprüche an Automobilität

Der Blogger und Autor Sascha Lobo spricht am Montagnachmittag über die radikale Wirkung der Digitalisierung zum Thema „Wie das Netz die Welt verändert und was das mit unserem Verständnis von Mobilität macht“. Alltägliche Herausforderungen der Instandsetzung in Karossiere- und Lackierwerkstätten sind Thema der Fachvorträge und Workshops in der Galleria bei Halle 8 sowie im Portalhaus bei Halle 11. Der Messedonnerstag steht in der Festhalle im Zeichen von Start-ups. Darüber hinaus findet am Donnerstag die Connected-Mobility-Konferenz im Forum statt. Die Teilnahme an allen Academy-Veranstaltungen ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich.

Zum Jubiläum wird die Automechanika Frankfurt um die Bereiche Classic Cars, Autowäsche und Wiederaufbereitung sowie um die Reifen-Show erweitert. Sie sind in der neuen Messehalle 12 untergebracht. Die Messe Reifen fand bisher in Essen statt. Hintergrund der Eingliederung des Reifen-Themas sei ein Umbruch der Reifenbranche, so die Messeveranstalter. Reifenhändler böten zunehmend Autoservices an. Umgekehrt würden Autohäuser ihr Reifenangebot erweitern.

20. August 2018

