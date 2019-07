Anzeige

Wittmann Battenfeld wurde von einer Expertenjury auf der Plastpol in Kjelce für sein CMS-System ausgezeichnet.

Bis zu 80 Parameter durchleuchtet das Condition-Monitoring-System (CMS), das der österreichische Maschinenhersteller Wittmann Battenfeld für seine Anlagen entwickelt hat – und sieht sich in diesem Bereich als Vorreiter. Der Industrieanzeiger berichtete darüber ausführlich unter dem Titel „Die gläserne Spritzgießmaschine“: https://bit.ly/2xa0B9t. Nun belegt eine Expertenjury aus Wissenschaftlern durch ihren Award-Verleih den Vorzeigecharakter dieses Systems.

CMS werden seit vielen Jahren bei Großanlagen eingesetzt, um vorausblickend Produktionsausfälle zu verhindern und Wartungsaufwände zu optimieren. Fortschritte in der Sensorik und die Verfügbarkeit von Highspeed-Datennetzen machen solche Zustandsüberwachungen nun auch für Anlagen wie Spritzgießmaschinen (SGM) interessant. Herz des Systems ist der CMS-Rechner. Er kommuniziert mit den SGM, sammelt und analysiert die Messdaten. Ein CMS-Leitstand überwacht gleichzeitig bis zu 50 SGM und schickt Vorwarnungen an das Instandhaltungspersonal per E-Mail.

