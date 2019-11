Anzeige

ABB verzahnt seine eigene Robotik-Sparte nun stärker mit der Industrieautomation von B & R in einer neuen Geschäftseinheit.

Die Bereiche Robotik von ABB und die Maschinenautomation von B & R rücken noch näher zusammen. Der schweizerisch-schwedische Konzern hat den österreichischen Automatisierer bereits 2017 übernommen.

Über die Übernahme berichteten wir hier: https://industrieanzeiger.industrie.de/top-news/abb-uebernimmt-b-und-r/

Neuer Bereich führt Industrieautomation und Robotik zusammen

Das zeigt sich sowohl in der organisatorischen Zusammenlegung von B & R und der ABB-Roboter-Sparte im Geschäftsbereich „Robotik und Fertigungsautomation“, als auch am neuen Angebot einer „maschinenintegrierten Robotik“. Maschinenbauer können bei B & R künftig Roboter und Maschinensteuerungssystem aus einer Hand beziehen.

Außerdem baut ABB gerade mithilfe von Automatisierungstechnik aus dem österreichischen Haus eine neue Roboterfabrik in Shanghai, China. B & R integriert dafür Roboter aus dem Mutterhaus in die eigene Fertigung in Eggelsberg.

ABB bietet mit B & R nun maschinenintegrierte Robotik

Während der ABB-Roboter-Bereich sich weiter um Lösungen kümmert, bei denen die Robotik im Mittelpunkt steht, sei B & R künftig für maschinenintegrierte Robotik zuständig.

„Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden“

Aber auch der Bereich der integrierten Machine-Vision-Lösungen fließt hier mit ein: „Die Kombination von unseren Trak-, Vision- und nun Robotersystemen ist ein klares Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt“, betonte Hans Wimmer, Geschäftsführer von B & R auf der diesjährigen Jahres-Pressekonferenz. Damit stellt sich der Anbieter auf stetig weiteres Wachstum ein und zeigte sich sichtlich zufrieden. Konkrete Umsatzzahlen wollte der österreichische Anbieter aber nicht kommunizieren. (nu)

13. November 2019