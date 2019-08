Anzeige

In Nürnberg nimmt das neue hochautomatisierte Zentrallager von Hoffmann Gestalt an. Über 200 Mio. Euro investiert der Werkzeugspezialist in die LogitikCity.

Den symbolischen Grundstein für sein neues globales Zentrallager samt Technology-Center in Nürnberg legte Hoffmann kürzlich im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Auf 21,5 ha bebaut der Münchener Qualitätswerkzeuganbieter im Stadtteil Langwasser seit letzten Oktober eine Nutzfläche von rund 100.000 qm – so groß wie 13 Fußballfelder. Wenn, wie geplant, im Jahr 2021 die LogistikCity eröffnet wird, hat Hoffmann über 200 Mio. Euro in das Projekt investiert. Entstehen werden rund 900 Arbeitsplätze, derzeit beschäftigen die Münchener in der Frankenmetropole etwa 600 Mitarbeiter. Mit LogistikCity werde sein Unternehmen auch den Bereich Dienstleistungen rund um unser Werkzeugsortiment signifikant ausbauen“, betonte Vorstandssprecher Martin Reichenecker, der an diesem Standort zugleich ein neues Konzept verfolgt. So würden die Kapazitäten verdreifacht und auf bis zu 40.000 Pakete pro Tag gesteigert. Bereits vor zehn Jahren hatte Hoffmann die Logistik von München nach Nürnberg verlegt.

21. August 2019