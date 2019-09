Anzeige

Die an der chinesischen Börse Shenzen gelistete Estun Automation Co. Ltd. übernimmt die Carl Cloos Schweißtechnik GmbH, so teilt das Familienunternehmen aus Haiger mit. Durch die Übernahme strebe die Estun-Gruppe an, ein weltweit führendes Robotik-Unternehmen zu werden, heißt es in der Erklärung.

Cloos kommuniziert die Entwicklung aber eher als „Zusammenschluss“ denn als Übernahme. „Die Transaktion sichert und stabilisiert unseren Wachstumskurs“, sagt Cloos-Geschäftsführer Sieghard Thomas. Die Geschäftsführung werde auch künftig eigenständig unter seiner Leitung stehen und Haiger bleibe Hauptsitz und Zentrale der Cloos-Gruppe. Bob Wu, Vorstandsvorsitzender von Estun, heißt das Unternehmen „willkommen in der Familie der Estun-Gruppe“: „Wir teilen den überaus kundenzentrierten Ansatz von Cloos.“

Carl-Eberhard Cloos, geschäftsführender Gesellschafter der Cloos-Gruppe, sieht in Estun als Familienunternehmen „den perfekten Partner“, der Werte und Produktansprüche teile und mit dem sich Cloos „deutlich weiterentwickeln“ werde.



