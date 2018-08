Datenbrillen wichtig bei digitaler Transformation

Anzeige

Laut einer Studie des Instituts für Psychologie der Universität Greifswald sind die persönliche Kommunikation sowie per Datenbrille ähnlich effektiv.

Studienergebnisse zeigen, dass Kommunikation über die Datenbrillenlösung Xpert Eye ähnlich effektiv ist wie im persönlichen Gespräch.

In der Studie wurden besonders die Kompetenzentwicklung und die Wissensvermittlung mit Datenbrillen über Distanzen hinweg betrachtet. Simuliert wurde mit 40 Probanden die Lösung eines Montageproblems beim Bau einer pneumatischen Pumpe aus Spielzeug-Bausteinen. Dabei wurde in der Experimentalgruppe der Monteur und Träger einer Datenbrille von einem extern sitzenden Experten beim Bau der Pumpe unterstützt. Der Experte hatte hierbei Zugriff auf das über die Kamera der Datenbrille in Echtzeit übertragene Sichtfeld des Monteurs inklusive Sprache und Gesten. In der wissenschaftlichen Kontrollgruppe wurde hingegen mit direkter Face-to-face-Unterstützung in einem Raum an einem Tisch gearbeitet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kommunikation mit Datenbrille und Face-to-face nach kurzer Anlernzeit vergleichbar ist in Bezug auf Qualität und Zeitaufwand.

„Der entscheidende Vorteil in der Nutzung von Datenbrillen ist, dass die audiovisuelle Kommunikation, basierend auf dem gleichen Sichtfeld, dem Experten die gleiche Perspektive auf die Problemsituation ermöglicht und somit das Risiko von Fehlern, welche durch eine unterschiedliche Perspektive verursacht werden (etwa Verwechslung von rechts-links oder oben-unten), deutlich reduziert wird.“, erklärt Professor Manfred Bornewasser von der Universität Greifswald.

