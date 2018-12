Deutschland als Industrienation 4.0

Anzeige

Der Status der Industrienation 4.0 ist für Deutschland greifbar, aber der Speed fehlt noch. Das zeigt der jährliche Cisco Visual Networking Index (VNI).

In Deutschland gibt es immer mehr Datenverkehr und die Anzahl der vernetzten Geräte steigt bis 2022 von 464,5 auf 797,6 Mio. Somit werden in vier Jahren 30 % aller vernetzten Geräte mobil sein.

Gleichzeitig wird deutlich, dass Deutschland noch mehr in den Breitbandausbau investieren muss. Hochgerechnet auf den Status quo wächst die Durchschnittsgeschwindigkeit zwar von 44 auf 75,2 Mbit/s. Doch im Vergleich zu Industrienationen wie den USA (100,5 Mbit/s) und China (98,9 Mbit/s) zeigt sich, dass nun weiter konsequent daran gearbeitet werden muss, den Anschluss noch zu schaffen. Deutschland muss laut dem Index aufholen: Südkorea hat bereits heute eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit (89 Mbit/s) als Deutschland in fünf Jahren (75,2 Mbit/s). Die USA, 2017 noch etwa gleichauf mit Deutschland, werden in fünf Jahren fast 50 % schneller sein als Deutschland.

17. Dezember 2018