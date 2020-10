Anzeige

Momentan folgt dem historisch tiefen Konjunkturtal ein steiler Anstieg. Dies macht den Anschein, die deutsche Wirtschaft habe das Schlimmste der Covid-19-Krise überstanden. Der halbjährliche CFO-Survey von Deloitte zeigt, dass der Aufschwung tatsächlich in vollem Gange und die Stimmungslage der CFOs überraschend optimistisch ist.

Nach den schlechten Konjunkturzahlen, die der Lockdown nach sich gezogen hat, hätte wohl niemand vermutet, dass sich die Geschäftsaussichten so rasch und deutlich erholen würden. Beim vorangegangenen CFO Survey – erhoben mit Beginn des Covid-19-bedingten Lockdowns – fiel der Indexwert noch auf minus 68 und somit auf den tiefsten Stand seit Beginn des CFO Surveys 2012.

Die im September erhobene aktuelle Umfrage unter 100 CFOs zeigt nun eine dynamische Gegenbewegung: Der Indexwert, der die Differenz zwischen der Anzahl der Unternehmen angibt, die ihre Geschäftsaussichten positiver bzw. negativer als vor drei Monaten beurteilen, geht auf plus 54 zurück. Das heißt, dass derzeit zwei Drittel positiver gestimmt sind als vor drei Monaten, nur jedes zehnte Unternehmen sieht die Geschäftsaussichten negativer.

Über drei Viertel der Unternehmen in der Erholungsphase

Das stärkste Anzeichen für eine Trendwende ist, dass schon viele Unternehmen die Krise in ihrer eigenen Einschätzung weitgehend hinter sich gelassen haben. Nur bei 23 % herrscht noch der Krisenmanagement-Modus, während sich 39 % bereits in der Erholungsphase und weitere 38 % schon zurück auf ihrem Vorkrisen-Wachstumskurs sehen. Somit sind über drei Viertel der Unternehmen mindestens in der Erholungsphase.

Auto- und Maschinenbauer sind pessimistisch

Die Hälfte der Unternehmen glauben, die krisenbedingten Verluste in diesem Jahr wieder wettzumachen: Mehr als ein Viertel der Unternehmen (28 %) sehen ihren Umsatz bereits aktuell wieder auf Vorkrisenniveau, jedes Fünfte hofft, dieses Niveau im Laufe des Jahres 2020 wieder zu erreichen.

Knapp ein Fünftel der Firmen erreichen diese Zielmarke nach eigener Einschätzung erst 2022 oder später. Vor allem die Immobilienindustrie und die Konsumgüterbranche rechnen mit einer raschen Rückkehr auf das Vorkrisenniveau, wohingegen die Automobil- und die Maschinenbaubranche sehr viel pessimistischer sind: Hier erwartet ungefähr jeweils ein Drittel diese Rückkehr erst in 2022 oder später. Somit sind trotz des insgesamt positiven Bildes Teile der für die deutsche Wirtschaft wichtigen Sektoren weiterhin von der Krise stark beeinträchtigt.

Die positiven Aussichten für das eigene Unternehmen gehen einher mit einigem Optimismus für die Konjunktur: So bewerten nur ein Fünftel der Befragten die derzeitige konjunkturelle Lage in Deutschland als schlecht, 45 % hingegen sehen einen positiven Konjunkturtrend, und mehr als zwei Drittel erwarten eine Verbesserung auf Sicht von 12 Monaten für Deutschland.

Über den CFO-Survey

Der CFO Survey von Deloitte befragt zweimal im Jahr die Finanzvorstände deutscher Großunternehmen. An der aktuellen Ausgabe haben 100 CFOs teilgenommen, die Umfrage wurde zwischen dem 3. und dem 30. September 2020 durchgeführt.

