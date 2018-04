Die fünf Nominierten stehen fest

Anzeige

Fünf nominierte Firmen für den Hermes Award 2018 stehen fest. Der Gewinner wird auf der Hannover Messe ausgezeichnet.

Eine unabhängige Jury hat zum 15. Mal fünf Unternehmen für den Hermes Award 2018 vorgeschlagen. Mit dem Industriepreis lobt die Deutsche Messe jährlich ein Produkt, das für eine technologische Innovation steht und erstmals auf der Hannover Messe präsentiert wird. Der Gewinner wird am 22. April in Hannover bekannt gegeben. Die Nominierten (in alphabetischer Reihenfolge) sind:

Alpha Laser, Puchheim: Bei dem nominierten Produkt handelt es sich um ein neuartiges mobiles Laserschweißsystem für flexible Reparaturarbeiten. Mithilfe der Visualisierung des Schweißprozesses über eine 3D-Laserschutzbrille kann der Nutzer gleichzeitig die Schweißaufgabe und seine Umgebung wahrnehmen.

Endress + Hauser Messtechnik, Weil am Rhein: Ausgezeichnet ist ein hygienisches Kompaktthermometer mit einem selbstkalibrierenden Sensor für sicherheits- und qualitätsrelevante Prozesstemperatur-Messungen.

GBS German Bionic Systems, Augsburg: Bei dem nominierten Produkt handelt es sich um ein aktives Exoskelett, das die körperliche Arbeit des Menschen unterstützt. Mithilfe einer Smartwatch kann die Stärke des Systems individuell und aufgabenspezifisch angepasst werden.

TH Ingolstadt/Continental, Ingolstadt/Hannover: Das nominierte Projekt beinhaltet ein integrales Schutzsystem für automatisiertes Fahren, das die Schwere eines zu erwartenden Unfalls sowie das Auslösen von Schutzsystemen vor und zum Kollisionszeitpunkt vorhersagen kann.

Upskill, Austin, Texas, USA: Bei dem Projekt handelt es sich um eine Softwareplattform, bei der mithilfe von AR für Smart Glasses beispielsweise komplexe Arbeitsschritte erläutert werden können.

4. April 2018