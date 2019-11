Anzeige

Industrie 4.0 Am 19. November informiert unser Event „Fertigung“ in Hannover rund um den aktuellen und zukünftigen Alltag in der Smart Factory.

Jeder redet über Industrie 4.0 und Digitalisierung, aber macht es wirklich schon jeder? Unser Fachforum „Industrie 4.0 Fertigung“ am 19. November greift alle wichtigen Themen rund um 4.0 auf: Von der Bestandsaufnahme bis zur Handlungsanweisung für das erste digitale Projekt über die IT-Sicherheit in der vernetzten Fabrik und mögliche Geschäftsmodelle. Veranstaltet wird das Forum gemeinsam von der Technology Academy, einem Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Messe mit der Volkswagen Group Academy und dem Industrieanzeiger.

Industrie 4.0 im Detail

Zu Beginn des Events entführt ein Live-Hacking-Vortrag in die Welt der Cyberkriminellen und zeigt, wie Hacker Schwachstellen in Unternehmen ausnutzen. Denn gerade in der vernetzten Fabrik ist Cybersicherheit ein wichtiges Thema und Hackerangriffe leider mehr denn je real. Danach folgt ein Einstieg in die Industrie 4.0: Referenten erzählen von Einstiegsszenarien und Referenzen aus der Praxis. Ob die Themen Plattformökonomie, künstliche Intelligenz, digitale Geschäftsmodelle nur Buzzwords oder wirklich Kernthemen für den Mittelstand sind, beleuchtet ein weiterer Vortrag.

Cybersicherheit in der vernetzten Fabrik

Wie sich Daten in einer Cloud oder im Internet der Dinge absichern lassen, sind weitere Themen des Forums. Der Nachmittag beleuchtet mögliche Geschäftsmodelle und den Return of Invest: Wann zahlt sich die Digitalisierung aus? Eine Lab-Tour lässt in eine 4.0-Fertigung blicken. (nu)

7. November 2019