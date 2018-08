Elektromobilität sorgt für Milliarden-Umsatz

Anzeige

In Testlösungen für Elektro- und autonome Fahrzeuge stecken Umsätze von 2,81 Mrd. US-Dollar bis zum Jahr 2024 stecken, so eine Studie von Frost & Sullivan.

Die aktuelle Analyse von Frost & Sullivan trägt den Titel „Global Integrated Automotive Test Solutions, Forecast to 2024“ und hat herausgefunden, dass Testlösungen für Elektrofahrzeuge, Emissionskontrolle und autonome Fahrzeuge bis 2024 Umsatzchancen in Höhe von 2,81 Mrd. US-Dollar schaffen wird. Das Beratungsunternehmen rechnet mit Partnerschaften und Kooperationen zwischen Herstellern von Prüfgeräten und Technologieunternehmen. Die Entwicklung und Prüfung autonomer Fahrzeuge wird den Fortschritt bei Prüfgeräten voranbringen. Eine detaillierte Einschätzung der wichtigsten Dynamiken im Markt, aufkommende Automobiltechnologien, Umsatzprognosen, Marktanteile und Wettbewerberanalysen in den wichtigen Segmenten Elektronik, Mechatronik, Telematik und Konnektivität sind ebenfalls Teil der Studie. Die Komplexität moderner Automobilsysteme bedarf einer umfassenden Prüfung der Elektronik als auch der Software. Neue Player aus angrenzenden Märkten wie Informationstechnik, Sicherheitssysteme und Mobilfunknetzbetreiber treten in den Markt für automobile Telematiksysteme ein und ebnen damit den Weg für neue Wachstumsmöglichkeiten für Anbieter von Testsystemen.

17. August 2018

Hier finden Sie mehr über: