Event zum Einstieg in den Metall-3D-Druck

Anzeige

Das Seminar spricht Unternehmen an, die vor der Einführung additiver Verfahren stehen oder gerade dabei sind und sich stärker mit dem Thema befassen wollen.

Das additive Manufacturing – auch 3D-Druck genannt – kommt mit großen Schritten aus dem Prototypenbau in die Fertigung. Die Technology Academy der Deutschen Messe veranstaltet daher in Kooperation mit dem Industrieanzeiger am 5. Juni das ganztägige Forum „Additive Verfahren – 3D-Metalldruck“.

Unternehmen erfahren hier, was sie beachten sollten, um möglichst ohne große Stolpersteine in den Metall-3D-Druck einzusteigen. Experten aus der Praxis zeigen in Vorträgen die Vorteile gegenüber klassischen Verfahren auf, aber auch die Herausforderungen, etwa was hinsichtlich Machbarkeit und Konstruktion bedacht werden muss. Der Fokus des Forums liegt auf der industrialisierten Fertigung, die auch die Serienproduktion und Automatisierung einschließt. Trotz der vielen neuen Möglichkeiten ist das Verfahren kein Garant für jedwede Geometrie, daher wird auch die eventuell angekoppelte klassische Fertigungstechnik wie Drehen, Fräsen oder Oberflächenfinish berücksichtigt.

Das Event findet am 5. Juni 2019 im Convention Center der Hannover Messe statt. Anmelden können sich alle Interessierten unter: http://hier.pro/909n5

11. März 2019