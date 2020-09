Forum: Flexible Automatisierung für die Fabrik der Zukunft

Anzeige

Transportsysteme Im Forum „Mobile Roboter und fahrerlose“ sprechen Experten am 14. Oktober über Praxisbeispiele, Sicherheit sowie die Möglichkeiten durch Künstliche Intelligenz und 5G.

Die Fabrik der Zukunft braucht flexible Lösungen. Bei einer individualisierten Produktion stoßen starre Prozesse an ihre Grenzen. Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und mobile Roboter sind daher Schlüsseltechnologien. Im gleichnamigen Forum vom Industrieanzeiger und der Technology Academy geben Experten aus Wissenschaft und Industrie am 14. Oktober einen Überblick über die Möglichkeiten dieser Technologien.

Online-Forum beleuchtet Automatisierung durch mobile Roboter

So stellen Alexander Braun und Michael Ries von Stäubli das Robotersystem Helmo vor. Und anhand eines Praxisbeispiels erläutert Manuel Schön von Pilz, wie sich Service-Robotik in der Intralogistik einsetzen lässt. Der Einsatz von mobilen Systemen verschiedener Hersteller kann zu Kommunikationsproblemen führen. Wie die gelöst werden, erklärt Kai Przybysz-Herz vom Start-up Naise. Neben funktionierender Kommunikation spielen auch Sicherheit und Zertifizierung in der mobilen Robotik eine wichtige Rolle. Werner Varro vom TÜV Süd wird sich in seinem Vortrag dieser Themen annehmen.

Zukunftseinblicke in Möglichkeiten mit KI und 5G

Zudem erläutert Kai Pfeiffer vom Fraunhofer IPA, was mit selbstlernenden Systeme heute möglich ist – und künftig sein wird. Prof. Jens Lambrecht von Gestalt Robotics gibt Einblicke in Pilotprojekte zur Steuerung mobiler Systeme über 5G-Campusnetze. Und Andreas Seel vom Institut für Integrierte Produktion Hannover zeigt, wie sich künftig selbststeuernde Drohnen in der Fabrik einsetzen lassen. Das Forum findet am 14. Oktober auf dem Messegelände Hannover statt. Programm und Anmeldung unter: http://hier.pro/XmDs9