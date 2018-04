Flexible Lackieranlage für SUVs

Anzeige

Eisenmann realisiert derzeit nach eigenen Angaben die flexibelste Lackieranlage weltweit. Der Anbieter von Anlagen und Dienstleistungen der Oberflächentechnik, Materialfluss-Automation sowie Thermoprozess- und Umwelttechnik will bis Ende 2018 eine hochflexible Automobillackierung bei Lamborghini schaffen.

Am Stammsitz im italienischen Sant´Agata Bolognese soll das neue SUV-Modell Urus künftig in einem Smart Paint Shop lackiert werden. Mit der Anlage will man weg vom starren Linienprinzip hin zu einer flexiblen Werkstattfertigung mit Linienelementen. So sind aktuell verfügbare Produktionsressourcen wie Trockner oder Lackierkabinen nutzbar, auch wenn verschiedene Lackvarianten oder Bauteile aus unterschiedlichen Werkstoffen gleichzeitig auf der Anlage produziert werden.

Das Produktionsleitsystem E-MES von Eisenmann bildet den Kopf der Industrie-4.0-Anlage. Mit einer smarten Steuerung mit Onlineplanung, Materialflusssteuerung und integrierter digitaler Werkerführung will Eisenmann die Automobillackierung revolutionieren. „Lange wurden Anlagen auf standardisierte Prozesse mit hohen Durchsätzen optimiert. Nun ist eine Serienproduktion mit Losgröße eins möglich“, so Werner Gruber, Geschäftsführer der zuständigen Tochter Eisenmann Industrial Software Company (Enisco).

