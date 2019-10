Anzeige

„Die neue Pulverbeschichtung sei ein Meilenstein auf dem Weg in eine immer buntere Zukunft“, sagt Timm Kaysser, Projektleiter und Gründerenkel. Eine vollautomatische Anlage für 2500 mm x 1000 mm x 1500 mm große Bauteile wurde gerade in Betrieb genommen. Der zweite Teil des Großprojekts, für das extra zwei neue Hallen gebaut wurden, schafft Großteile bis 4 m Länge und 2 t Gewicht und wird 2020 in Betrieb gehen. In den neuen Anlagen werden sowohl Kundenaufträge als auch für die eigenen Systemlösungen benötigte Metallteile beschichtet.

„Wir haben gern die Kontrolle über Termin und Qualität. Das verstehen wir unter Kundenorientierung“, unterstreicht Kaysser, weshalb es kein Thema war, diesen Prozess outzusourcen. Die neue hochmoderne Durchlaufanlage ist nicht nur extrem leistungsfähig sondern auch energie- und materialsparend sowie umweltschonend. Mit ihr lassen sich Serienteile genauso effizient beschichten wie Einzelbauteile. Der reine Farbwechsel dauert laut Kaysser nur 1 min.

Die Farb- und Oberflächenqualität ist trotz dünner Schicht von gleichmäßigen und schwankungsfreien 120 µm deutlich verbessert. Angestrebt werden noch dünnere aber widerstandsfähige Beschichtungsdicken von 80 µm und sogar darunter. Dadurch will das Unternehmen eine Materialeinsparung von rund 30 % erreichen. Zusammen mit der Rückgewinnung des Oversprays von 98 % versprechen sich die Metallexperten eine deutliche Effizienzsteigerung beim Pulverbeschichten.

