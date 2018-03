Industrial Ethernet überholt erstmals Feldbusse

Anzeige

Bei neu installierten Knoten innerhalb der Fabrikautomatisierung überholen Industrial-Ethernet-Netzwerke erstmals die traditionellen Feldbusse.

Seit einigen Jahren wachsen industrielle Ethernet-Netzwerke schneller als traditionelle Feldbusse und haben letztere nun überholt. Zu dieser Erkenntnis kommt die jährliche Auswertung des industriellen Netzwerkmarktes von HMS Industrial Networks. Der Anbieter von Lösungen für die industrielle Kommunikation beruft sich dabei auf eigene Verkaufsstatistiken, den Einblick von Kollegen in die Industrie und die Gesamtwahrnehmung des Marktes.

HMS gibt den Anteil von Industrial Ethernet an neu installierten Knoten – also Maschinen oder Geräten, die mit einem industriellen Netzwerk verbunden sind – mit 52 % an. Dies entspricht einem Wachstum von 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Feldbusse legen zwar auch leicht zu, machen aber derzeit einen Anteil von 42 % aller neuen Knoten aus (Vorjahr 48%). Thilo Döring, Geschäftsführer bei HMS, sieht als Treiber von Industrial Ethernet „die Notwendigkeit hoher Performance, die Integration von Fabrikinstallationen und IT/IoT-Systemen sowie generell das Industrial Internet of Things.“

Laut Studie ist davon auszugehen, dass die Zahl der Feldbusinstallationen in den nächsten Jahren stetig abnehmen wird. Funk-Technologien hingegen wachsen derzeit stetig und machen einen Marktanteil von 6 % aus. Innerhalb von Wireless ist Wlan die am weitesten verbreitete Technologie, gefolgt von Bluetooth.

Die Studie geht davon aus, dass der Netzwerkmarkt weiterhin fragmentiert bleibt und industrielle Geräte zunehmend miteinander vernetzt werden.

28. März 2018