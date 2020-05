Demonstrator für die SmartFactory

Anzeige

Die Technologie-Initiative SmartFactory KL hat ihren Demonstrator „Production Level 4“ vorgestellt, der ein „Umdenken in der Produktion einleiten“ soll.

Vier Innovationen stecken in dieser Produktionsanlage. Professor Martin Ruskowski, Vorstandsvorsitzender der SmartFactory-KL, sagt von ihnen: „Die neuen Techniken leiten ein Umdenken in der Produktion ein. Unser Demonstrator, an dem wir mit vielen Industriepartnern gearbeitet haben, zeigt die Fabrik der Zukunft.“ Die starre Produktionslinie sei aufgebrochen und weiche autonomen Arbeitsmodulen. Wenige Minuten reichten schon, um ihn umzukonfigurieren. So werde die Produktion flexibel. „Das war bisher Zukunftsmusik. Wir zeigen, dass und wie es funktioniert“.

Mit einigen knappen Hinweisen geben die Forscher erste Einblicke, wie ihr auf KI-Methoden basierender Demonstrator operiert. Eines seiner Kennzeichen ist der Modultausch. Die Anlage arbeitet mit Fähigkeiten. Fehlt eine Fähigkeit, lässt sie sich erweitern. Dazu implementiert ein Werker ein zusätzliches Produktionsmodul und lässt sich dabei von einem Tool anleiten. Beim Demonstrator kommt ein speziell entwickelter Steckverbinder zum Einsatz. Die Freigabe erfolgt automatisiert und zertifiziert.

Die Anlage ist mit der in Entwicklung befindlichen europäischen Cloud-Plattform Gaia-X verbunden. Sie kann beispielsweise die Produktion eines fehlenden Bauteils aktivieren und sich dieses liefern lassen. „Im Störungsfall kann schnell ein neues Modul in Betrieb genommen oder die Produktion verlagert werden“, erklärt Prof. Ruskowski.

KI-Methoden gibt es auf vier Ebenen: Künstliche Intelligenz kann in der Cloud operieren, einem Edge Rechenzentrum, direkt im Modul selbst auf einem Edge Device oder auch direkt am Sensor. Die Systemarchitektur orientiert sich an Fähigkeiten.

