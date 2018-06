IT-Fachkräfte erstmals meistgesucht

Anzeige

Der Dekra hat seinen Arbeitsreport 2018 herausgebracht und stellt fest, dass IT-Berufe inzwischen auf Platz 1 des Stellenmarkts gerückt sind.

Demgegenüber hat sich die Lage in den Ingenieurdisziplinen entspannt. Maschinenbau- und Elektroingenieure sind aus den Top Ten herausgefallen und belegen Platz 12 – sind aber weiter begehrt. Bemerkenswert ist auch, dass die ersten zehn Plätze des Stellenmarkts keineswegs Akademikern vorbehalten sind. Elektroniker finden sich hier ebenso wie Gesundheits- und Krankenpfleger, Produktionshelfer oder Vertriebskräfte.

Für den Arbeitsmarkt-Report 2018 des Dekra wurden 12.966 Stellenangebote ausgewertet, die Unternehmen Ende Februar ausgeschrieben hatten.

Das Wichtigste im Detail: Deutlich mehr als jeder zehnte gesuchte Kandidat findet in der IT seinen neuen Job (13,1 %). Innerhalb der IT-Berufe sind insbesondere Software-Entwickler und IT-Berater gesucht. Letzteren ist der Sprung unter die Top Ten auf Platz 4 gelungen. Vermutlich profitieren IT-Berater davon, dass die Optimierung von Prozessen momentan oben auf der Agenda steht.

Darüber hinaus können auch Systemadministratoren noch mehr auswählen: Gut jedes zehnte IT-Jobangebot richtet sich an sie (2017: 6,9 %). Die IT-Berufe haben das Tätigkeitsfeld Verkaufsberatung/Vertrieb auf den zweiten Rang verwiesen. Das ist umso bemerkenswerter, als dieses seit 2008 mit nur einer Unterbrechung die erste Position innehatte.

Die Berufe in der Stichprobe verteilen sich auf 28 Berufsfeldgruppen. Knapp die Hälfte aller Stellenangebote wurden in den ersten fünf Tätigkeitsfeldern ausgeschrieben (46 %). IT-Berufe sind vorne. Ebenso suchen Arbeitgeber viele Mitarbeiter im Verkauf: Gleich drei Vertriebsberufe sind unter den Top Ten.

Positionen in der Elektronik finden sich an siebter Stelle und sind damit so weit vorne wie noch nie. Gut jedes zehnte Jobangebot richtet sich an Bewerber mit Führungserfahrung (11,5 %). Die Quote an Stellen mit Personalverantwortung ist damit stabil geblieben.

25. Juni 2018