Nächste Woche sollte die JEC World 2020 in Paris stattfinden. Aufgrund der jüngsten Bewertung zur Ausbreitung des Coronavirus hat der Veranstalter, die JEC Group entschieden, die Composites-Messe zu verschieben. Neuer Termin ist der 12. bis 14.05.2020.

Die Ausbreitung des Virus in der vergangenen Woche, insbesondere in Ländern, die eine wichtige Rolle in der Verbundwerkstoffindustrie spielen, wie China, Südkorea und Italien, hat das Team der JEC-Weltorganisation und die wichtigsten Interessenvertreter der Branche dazu gezwungen, die aktuelle Situation neu zu bewerten. Erhöhte Reisebeschränkungen seitens der Behörden, aber auch auf Unternehmensebene, sowohl von ausstellenden als auch von besuchenden Unternehmen, haben die potenzielle Teilnahme an der Messe drastisch reduziert. Darüber hinaus haben die jüngsten Entwicklungen des Coronavirus die Besorgnis der teilnehmenden Unternehmen über die Gesundheit ihrer Mitarbeiter erheblich verstärkt.

26. Februar 2020