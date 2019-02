Leipziger Messedoppel findet viel Beifall

Anzeige

Die Aussteller des Messverbunds Intec und Z haben eine positive Bilanz gezogen. Rund 24.400 Besucher haben sich über die Neuheiten der Branche informiert.

Auf einer in Leipzig weiter gewachsenen Ausstellungsfläche von mehr als 70.000 m² stellten die 1324 Aussteller des soeben beendeten Messedoppels Intec und Z ihre Innovationskraft unter Beweis. Für die gezeigten Exponate – einerseits aus dem Bereich Werkzeugmaschinen sowie Fertigungs- und Automatisierungstechnik, andererseits aus dem Sektor Teile, Komponenten, Module und Technologien – interessierten sich laut Angaben der Leipziger Messe 24.400 Besucher aus 35 Ländern. Das sind rund 200 mehr als bei der letzten Veranstaltung vor zwei Jahren.

Jeder zweite Besucher zählte laut Befragung zur Gruppe der Entscheider in seinem Unternehmen. „Die hohe Qualität der Gespräche und Kundenkontakte auf den Messen haben verdeutlicht, dass unser Messeduo zu den wichtigsten Branchenterminen in Europa gehört“,

so Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Vor allem aus Mitteldeutschland lockten Intec und Z viele Besucher an. Einmal mehr hat der Messeverbund auch seine Strahlkraft nach Osteuropa entfaltet. Die Besucher nutzten neben dem Ausstellerangebot auch das begleitende Fachprogramm, das die aktuellen Top-Themen der Branche aufgegriffen hat.

Den zum 15. Mal verliehenen Intec-Preis sicherte sich Blum-Novotest in der Kategorie „Unternehmen über 100 Mitarbeiter“. In der Kategorie bis 100 Mitarbeiter war Metrom Mechatronische Maschinen erfolgreich. Der erstmals ausgelobte Preis der Zuliefermesse Z ging an Memotec.

26. Februar 2019