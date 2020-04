Anzeige

Die Produktion in China nimmt im Gegensatz zu der in Europa und den USA langsam wieder an Fahrt auf, wie eine Blitz-Umfrage des VDMA zeigt.

Eine Umfrage der VDMA-Büros in China zeigt eine Verbesserung der Lage vor Ort. So gaben nur noch 46 % der 118 befragten Mitgliedsunternehmen an, dass sie die Folgen der Covid-19-Pandemie als groß beurteilen. Im März waren es noch 57 %. Die Anzahl der Befragten, die die Auswirkungen als eher gering betrachten, stieg hingegen von 3 % auf 13 %.

Vor allem das Transportwesen entspannt sich. So hat sich die Situation für 82 % der Firmen innerhalb Chinas verbessert. Lieferungen von außen in die Volksrepublik sowie von dort ins Ausland seien aber nach wie vor schwierig und die Kosten dafür gestiegen, vor allem für Luftfracht. „Unternehmen, die für den lokalen Markt produzieren und einen hohen Lokalisierungsgrad haben, sind jetzt klar im Vorteil“, sagt Claudia Barkowsky, Geschäftsführerin des VDMA in China.

Situation dennoch weiterhin angespannt

Im Bereich Mobilität der Service- und Vertriebsmitarbeiter gibt es jedoch noch erhebliche Einschränkungen. So berichten 73 % im Rahmen der Umfrage von schwerwiegenden oder merklichen Einschränkungen.

Auch bei den Lieferketten und Auftragseingängen sind weiterhin Spannungen zu spüren. Denn: „Nach wie vor besteht bei Reisen innerhalb Chinas ein regelrechter Flickenteppich an Maßnahmen. Auch gehen Kunden mit der Situation nicht konsequent um, erlauben heute den Zutritt, verweigern ihn am nächsten Tag wieder“, so Barkowsky.

Gemischtes Bild beim Umsatz

Anfang März gaben noch 64 % der Befragten in einer ersten VDMA-Umfrag an, dass sie mit Umsatzeinbußen im ersten Halbjahr 2020 rechnen. Mittlerweile sind es 73 %. Im Vergleich dazu geben aber auch 18 % an, von Einbußen sehr wahrscheinlich nicht betroffen zu sein. In der ersten Umfage waren es noch 2 %. 6 % der befragten Unternehmen berichten sogar von Umsatzsteigerungen (März: 0 %). „Wir hoffen, das ist ein Licht am Ende des Tunnels und nicht nur ein Kurzzeiteffekt, ausgelöst durch einen vorübergehenden Schub durch die angestaute Nachfrage“, sagt Barkowsky.

Neue Probleme durch Einreisestopp

Im März 2020 wurde ein Einreisestopp verhangen. Dieser stellt die chinesischen Maschinenbauunternehmen vor neue Herausforderungen. So ist die Inbetriebnahme neuer Produktionslinien häufig ohne Unterstützung aus dem Unternehmenshauptsitz nicht möglich, Servicetechniker werden gebraucht und zum Teil sind auch die ausländischen Manager noch nicht wieder zurück in der Volksrepublik. „Der Einreisestopp kann Unternehmen zunehmend unter Druck setzen. Die Kunden in China warten nicht, bis sich die Lage im Rest der Welt wieder stabilisiert hat. Die Volksrepublik will ihre Wirtschaft wieder so schnell wie möglich in Gang bringen und die hiesigen Unternehmen drängen auf Wiederaufnahme des Geschäfts“, sagt Barkowsky. Doch eine Aufhebung des Einreisestopps ist nicht in Sicht.

Kontakt:

VDMA e.V.

Lyoner Straße 18

60528 Frankfurt (Main)

Tel.: +49696603-0

E-Mail: kommunikation@vdma.org

www.vdma.org