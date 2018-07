Maschinenbau läuft auf Hochtouren

Anzeige

Maschinenbau Derin Baden-Württemberg ist 2018 bei Auftragseingängen, Umsatz und Beschäftigung klar auf Wachstumskurs.

In der Konjunkturumfrage des VDMA Baden-Württemberg beurteilen 77 % der knapp 230 befragten Unternehmen die Auftragslage aktuell als sehr gut oder gut. Nur 5 % sind unzufrieden. 85 % erwarten einen Umsatzanstieg von nominal 6 % gegenüber dem Vorjahr (real knapp 5 %). Daher ist 2018 ein Rekordumsatz von etwa 88 Mrd. Euro möglich. Für 2019 rechnen die Unternehmen im Schnitt mit nur 2 % Umsatzplus. 18 % halten sogar Rückgänge für wahrscheinlich.

Führender Absatzmarkt der Maschinenbauer in BW ist – wie im Vorjahr – Deutschland. Profitabel sind aber auch internationale Projekte. Für das laufende Jahr erwarten die Betriebe ein Exportwachstum von knapp 6 %. Positiv beurteilt wurden der Euroraum (EU 19), die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU 28) sowie China und die USA. 2017 wurden Waren im Wert von 4,5 Mrd. Euro in die VR ausgeführt (23,5 % mehr als 2016). Die USA sind seit 2014 der größte Maschinenbau-Einzelmarkt. Das Ausfuhrvolumen ist 2017 um 9 % auf knapp 5 Mrd. Euro gewachsen. Negativ sind die Geschäftserwartungen an Brasilien, Russland und Großbritannien.

Die Branche in BW hat 2017 fast 10.000 Stellen aufgebaut und beschäftigte zuletzt über 318.000 Personen (+3,2 %).

