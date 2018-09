Maschinenbau rechnet mit Produktionsplus für 2019

Anzeige

Die derzeit gute Auftragslage und der hohe Auftragsbestand im deutschen Maschinenbau sorgen dafür, dass die Branche auch im kommenden Jahr mit Produktionszuwächsen rechnen kann.

Laut Branchenverband VDMA stehen die Maschinenbaufirmen insgesamt gut da und haben momentan eine durchschnittliche Auftragsreichweite von 8,6 Monaten. Trotzdem rechnet VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers mit einer weltweit nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik, die „nicht ohne Auswirkung auf die Investitionsgüternachfrage bleiben wird“. Daher rechnet der Verband für 2019 mit einem realen Produktionszuwachs von 2 % im Vergleich zu 2018.

Für das laufende Jahr bekräftigen die Volkswirte ihre Produktionsprognose von real 5 %. In den ersten sieben Monaten erreichte die Maschinenbauindustrie einen Produktionszuwachs von 2,9 %. „Aufgrund des erfreulichen Auftragseingangs von real plus 7 % in den ersten sieben Monaten sehen wir gute Chancen, dass die Produktion 2018 um 5 % zulegen wird“, so Wiechers.

Allerdings warnt der Ökonom vor gestiegenen Risiken wie Lieferengpässen oder politischen Unsicherheiten durch den Brexit und Handelskonflikte. Wachstumsfördernd sei dagegen die starke Nachfrage nach Lösungen für die automatisierte Fertigung.

26. September 2018

