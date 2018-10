Mercedes-Benz Vans plant neue Baureihe für autonomes Fahren

Anzeige

Mercedes-Benz Vans plant eine neue, autonom fahrende Baureihe. Je nach Konfiguration soll der neue Van entweder Personen oder Waren transportieren.

Mit seinem auf der Messe IAA Nutzfahrzeuge vorgestellten autonomen Mobilitätskonzept Vision Urbanitec greift Mercedes-Benz Vans urbane Herausforderungen der Zukunft auf. Die neue Baureihe wird auf einem elektrischen Chassis basieren. Je nach Konfiguration soll der Van autonom Personen befördern oder Waren transportieren. Zur Realisierung gründet der Konzern eine neue Organisationseinheit.

Das visionäre Fahrzeug basiert auf einer autonomen, elektrisch betriebenen Fahrplattform, die maximal zwölf Passagiere oder zehn Epal-Paletten transportieren kann. Damit will der Hersteller die Trennung von Personenbeförderung und Gütertransport aufheben. Die Plattform integriert eine IT-Infrastruktur, die in Echtzeit Angebot und Nachfrage analysiert, heißt es. Daraus resultiere eine autonome Flotte, deren Routen flexibel und effizient auf Basis des aktuellen Beförderungsbedarfs geplant werden. Gemeinsam mit BASF hat der Automobilproduzent in Ludwigshafen ein On-Demand Ridesharing-System eingeführt, das die Technik von Via Van, einem Joint Venture von MB Vans und dem US-Start-up Via, einsetzt.

5. Oktober 2018