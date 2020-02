Anzeige

Die Metav 2020, internationale Messe für Technologien der Metallbearbeitung, die vom 10. bis 13. März in Düsseldorf stattfinden sollte, wird verschoben.

Dr. Wilfried Schäfer, Geschäftsführer des Messe-Veranstalters, Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), sagt: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber der Coronavirus bzw. Covid-19 hat sich in den vergangenen Tagen extrem dynamisch verbreitet. Mit der hohen Zahl an Infizierten in Italien und der Verbreitung in Nordrhein-Westfalen direkt vor der Haustür der METAV ist die Verunsicherung bei unseren Ausstellern stark gestiegen.“

Aussteller sagten Teilnahme an Metav ab

Nachdem auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vom Beginn einer Epidemie in Deutschland gesprochen hat und Reisende aus Krisengebieten ab sofort bei der Einreise kontrolliert werden, haben etliche große Aussteller ihre Messe-Teilnahme abgesagt. „Da die weitere Entwicklung nicht absehbar ist, haben wir uns kurzfristig entschlossen, die METAV zu verschieben. In Abstimmung mit unserem Partner, der Messe Düsseldorf, werden wir den neuen Termin zeitnah bekanntgeben, damit Aussteller und Besucher so schnell wie möglich Planungssicherheit haben“, sagt Schäfer.

Weitere Veranstaltungen abgesagt

Die Metav ist nicht die erste Messe, die aufgrund der neuartigen Lungenkrankheit aus China verschoben wird. Auch die internationale Eisenwarenmesse in Köln, die Light & Building und die JEC World in Paris finden nicht zu ihren geplanten Terminen statt.

28. Februar 2020