Auch im 30. Jahr bleibt die Leitmesse der Automatisierung spannend: Der neue Name Smart Production Solutions integriert die Digitalisierungswelt.

„Die Top-Jahre haben sich deutlich eingetrübt“, so fasste Christian Wolf, Geschäftsführer des Automatisierers Hans Turck und Vorsitzender des Ausstellerbeirates der Messe SPS, auf der Vor-Pressekonferenz zur Nürnberger Automatisierungsmesse die aktuelle Konjunkturlage in der Industrie zusammen. Das beeinträchtigt die Branchenleitmesse der industriellen Automation aber nicht, wie der Veranstalter Mesago Messe Frankfurt betont: „Die Messe ist erfolgreich“, sagt Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS. Rund 1650 Anbieter (etwas mehr als im Vorjahr) aus dem Bereich der Automatisierungstechnik stellen vom 26. bis 28. November in 17 Hallen ihre Neuheiten vor.

SPS 2019 rückt smarte und digitale Automation in den Fokus

In ihrem 30. Jahr rückt die Messe den digitalen Wandel in den Fokus. Zahlreiche Aussteller zeigen ihre Lösungsansätze aber auch diverse Produkte und Applikationsbeispiele zur digitalen Transformation. Auch IT-Anbieter bestücken vermehrt die SPS. IT-Themen werden so fokussiert im Verbund mit den Automatisierern dargeboten. Präsentationen der Themen wie Big Data, Cloud-Technologie, 5 G und künstliche Intelligenz erfolgen oft praxisbezogen in Gemeinschaftsaktionen und -demos mit Automatisierungsanbietern. Themenbezogene Sonderschauflächen und Vorträge auf den Messeforen ergänzen das Produktangebot der Messe.

Guided Tours auf SPS 2019 fokussieren Anwendungsfälle

In mehreren Guided Tours können sich Fachbesucher auch in diesem Jahr einen kompakten Überblick zu den Themen Machine Learning und KI, Produkt- und Maschinensimulation, Industrial Security in der Fertigung, Cloud Ecosysteme und Predictive Maintenance verschaffen. Der Fokus der Touren liegt dabei auf echten Use-Cases.

Die Namensänderung in die bis dato häufig gebrauchte Abkürzung SPS (vormals: SPS IPC Drives) wurde im Markt gut angenommen, weiß Christian Wolf. „Die SPS Smart Production Solutions zeigt die ideale Transformation der Messe und gibt ihr zudem ein globales Markenbild“, erklärt er. (nu)

18. September 2019