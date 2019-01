Messe Timtos mit Rekordbeteiligung

Anzeige

Die Werkzeugmaschinen-Messe Timtos (Taipei International Machine Tool Show) rückt vom 4. bis 9. März 2019 die intelligente Fertigung in den Mittelpunkt.

Die Veranstaltung findet in vier Hallen des Taipei Nangang Exhibition Center statt. Insgesamt haben sich 1230 Aussteller aus 26 Ländern einen Stand gesichert. Das ist zugleich ein neuer Rekord und die Timtos wurde zur drittgrößten Messe für Werkzeugmaschinen weltweit. Die vom Taiwan External Trade Development Council (Taitra) mitveranstaltete Messe dient als Sprungbrett zur Ausdehnung der Geschäfte auf den asiatischen Markt. Unternehmen wie DMG Mori, Mazak, Fanuc, Mitsubishi, Heidenhain, Siemens, Bosch, Schunk, Universal Robots und Haas Automation gehören zu den Ausstellern. Außerdem werden die USA, Dänemark und die Türkei zum ersten Mal einen nationalen Pavillon aufbauen. Deutschland, die Schweiz und China waren bereits mehrmals mit einem Pavillon vertreten.

Zu den Schwerpunkten auf der Messe zählen die Themen Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz. Mit den präsentierten Lösungen zeigen die Firmen, wie Mensch und Maschine besser zusammenarbeiten können, wodurch die Produktionslinien effizienter und belastbarer werden sollen. So zeigt zum Beispiel Fanuc eine IoT-Plattform, die Werkzeugmaschinen, Roboter und Sensoren verbindet, um so über Big Data ein Werk intelligenter zu gestalten. Siemens präsentiert mit MindSphere ein Cloud-basiertes, offenes IoT-Betriebssystem, das Anlagen, Systeme und Maschinen verbindet, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, große Datenmengen zu nutzen. Während der Messe findet außerdem der zweite Timtos-Gipfel statt. Hier können die Spezialisten für Industrie 4.0 zusammen mit Führungskräften aus der Industrie die kommenden Trends in der Automatisierung diskutieren.

22. Januar 2019

Hier finden Sie mehr über: