Elektromobilität Auf ihrem Autogipfel hat die Bundesregierung angekündigt, mit höheren Kaufprämien und mehr öffentlichen Ladepunkten den Durchbruch bei derzu forcieren.

Für reine Stromautos unterhalb eines Listenpreises von 40.000 Euro soll der Umweltbonus bis Ende 2025 auf 6000 Euro angehoben werden. Für sogenannte Plug-in-Hybride ist in dieser Preisklasse eine Kaufprämie von 4500 Euro (derzeit 3000 Euro) vorgesehen. Damit werde ermöglicht, weitere rund 650.000 bis 700.000 E-Autos zu fördern, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Überdies will der Staat beim Aufbau der Ladeinfrastruktur deutlich in Vorleistung gehen. So sollen in den nächsten zwei Jahren 50.000 öffentliche Ladepunkte errichtet werden.

Weltweite Neuzulassungen von E-Autos gingen zurück

Währenddessen baut China ab. Peking hat für Käufer von E-Autos Subventionen zurückgenommen, für Hersteller sollen sie bis 2021 abgebaut werden, so der Report „E-Mobility Sales Review“ von PwC-Autofacts. Demnach wurden im dritten Quartal dieses Jahres 15,7 % weniger reine Stromer zugelassen. Weltweit gingen erstmals seit 2014 die Neuzulassungen von E-Autos zurück (-8,8 %).

Seit fünf Jahren erster Rückgang im globalen Markt für Elektroautos. Quelle: PwC-Autofacts

18. November 2019