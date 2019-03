Nominierte für den Hermes Award stehen fest

Anzeige

Hannover Messe Die drei für den Hermes Award 2019 nominierten Unternehmen stehen fest. Der Gewinner wird im Rahmen der Eröffnungsfeier derausgezeichnet.

Eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz des Fraunhofer-Chefs Reimund Neugebauer hat drei Unternehmen für den Hermes Award nominiert. Den renommierten Technologiepreis vergibt die Deutsche Messe in diesem Jahr zum 16. Mal. Hauptkriterien für die Auswahl der Nominierten waren laut Neugebauer „insbesondere der zukunftsweisende Innovationscharakter, der möglichst zielgruppengerechte Produktlösungsansatz und die nachgewiesene industrielle Einsetzbarkeit der Produkte“. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek wird den Preis im Rahmen der Eröffnungsfeier der Hannover Messe übergeben. Die Nominierten (in alphabetischer Reihenfolge) sind:

ABB Automation Products, Ladenburg: In dem nominierten Temperaturmessgerät NiTemp ist nicht-invasive Sensorik integriert. In der Prozessindustrie werden Temperaturen innerhalb von Rohrleitungen zumeist invasiv mit von eingebauten Thermometern durchgeführt. NiTemp hingegen misst die Temperatur an der Oberfläche, direktes Eingreifen wird überflüssig.

Arkite, Genk/Belgien: Das niminierte Bedienerführungssystem „Human Interface Mate“ (HIM) gibt dem Mitarbeiter über eine Projektion in Echtzeit Montageanweisungen und Orientierungshilfen und warnt im Falle eines Fehlers vorausschauend. Die 3D-Objekterkennungstechnologie führt den Mitarbeiter fehlerfrei durch seinen Arbeitsprozess, trägt zur Effizienzsteigerung bei und verbessert auch die Flexibilität und Qualität von Montageprozessen.

NanoWired, Gernsheim: Klett-Welding Tape ist ein Verfahren, mit dem sich zuvor behandelte Elektronikbauteile schnell, präzise und umweltfreundlich bei Raumtemperatur verbinden lassen. Es basiert auf Nanodrähten, die wie ein metallischer Rasen auf eine Oberfläche aufgebracht werden. Durch Zusammendrücken der Teile, verhaken sich die Drähte wie bei einem Klettverschluss.

25. März 2019