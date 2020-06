Nominierungen für den Hermes Award 2020 stehen fest

Anzeige

Die drei für den Hermes Award 2020, einer der bedeutendsten Industriepreise, nominierten Unternehmen stehen fest: Eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, entschied sich für Friedhelm Loh, Schneider Electric und Trumpf Werkzeugmaschinen. Die Preisverleihung sollte ursprünglich wie jedes Jahr im Rahmen der Hannover Messe stattfinden, die jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Der Messeveranstalter und die Jury des Preises entschieden sich daher, den Gewinner während der Digital Days am 14. Juli bekanntzugeben.

Mit dem Hermes Award wird jedes Jahr ein Unternehmen, dessen Produkt beziehungsweise Lösung einen besonders hohen technologischen Innovationsgrad aufweist, ausgezeichnet. Dabei werden ausschließlich bereits industriell erprobte Technologielösungen berücksichtigt. Im letzten Jahr ging der Preis an Nanowired für ein innovatives Verfahren, mit dem sich elektrische Bauelemente bei Raumtemperatur einfach fügen lassen.

„Die exzellenten Bewerbungen unterstreichen das große Renommee und die herausragende Bedeutung des Hermes Award , der seine weltweite Strahlkraft auch in Krisenzeiten nicht verliert. Als Vorsitzender der Jury, die aus unabhängigen, international angesehenen Markt- und Technologieexperten besteht, bin ich überzeugt, dass die Nominierten die Innovationskraft und Kreativität der Industrie ideal repräsentieren“, begründet Neugebauer die Auswahl der diesjährigen Nominierten.

Die für den Hermes Award nominierten Lösungen im Überblick

Friedhelm Loh erhielt die Nominierung für die Komplettlösung Oncite. Diese mache Daten in vernetzen Fabriken schnell, sicher und einfach verfügbar, damit sie für die digitale Wertschöpfung genutzt werden können. Durch die Edge-Technologie sammelt, speichert und verarbeitet die KI-Lösung lokal, ist aber mit Cloud-Lösungen kompatibel. Neu ist die durchgehende Nutzung digitaler Daten in Echtzeit und die sichere Umgebung für digitale Wertschöpfungen. So können Unternehmen ihre Produktionsdaten harmonisieren und KI-basierte Analysen durchführen.

Trumpf wurde für das Projekt Omlox nominiert. Dabei handelt es sich um den ersten, offenen Standard für Ortungsdienste, der alle am Markt verfügbaren Ortungsdienste, wie UWB, WLAN; BLE, GPS oder 5G vereint. Diese werden in ein einheitliches Koordinaten-Referenzsystem überführt und können für die interne Verwendung auf Edge-Plattformen verfügbar gemacht werden oder aber für die globale Nutzung in einer Cloud. Mit omlox werden erstmals Informationen aller Ortungs-Technologien verwendbar. Mit diesen gebündelten Positionsdaten können Prozessabläufe zielgerichtet optimiert werden. Mit dem omlox-Standard wird ein interoperables Ökosystem geschaffen, in dem die heterogenen technischen Infrastrukturen harmonisiert und dadurch IIoT und Industrie 4.0 für den Mittelstand erschwinglich werden.

Die letzte der drei Nominierungen in diesem Jahr geht an den neuen SF6-freien Mittelspannungsschalter von Schneider Electric. Die Funktionsweise des Schalters beruht darauf, dass beim Öffnen des Schalters der Strom zunächst von der luftisolierten Kontaktverbindung über einen Schwenkhebel auf einen Vakuumschalter wechselt und dann durch den Vakuumschalter im Nulldurchgang des Stromes unterbrochen wird und die offene luftisolierte Kontaktstrecke sicher getrennt ist. Anschließend schwenkt der Hauptkontakt in die Erdungsposition.

