Parallelevents liefern Mehrwert

Moulding Expo Vom 21. bis 24. Mai findet in Stuttgart diestatt. Die wichtigste Werkzeugbaumesse Europas wird von spannenden Parallelveranstaltungen begleitet.

Die geballte Expertise auf dem Messegelände und bei den Parallelveranstaltungen macht die Moulding Expo für Franz Tschacha, den Geschäftsführer von Deckerform, zum wichtigsten Treffpunkt der Branche im Austausch zwischen Forschung und führenden Herstellern. Und Anton Schweiger, Geschäftsführer des gleichnamigen Formenbauers in Uffing am Staffelsee sieht in Stuttgart alle relevanten Bereiche und Schnittstellen der Branche abgebildet. Dass die wichtigen Player, sowohl unter den Anbietern als auch unter den Kunden vor Ort sind, mache die Moulding Expo „zu genau der Plattform, die wir brauchen“.

Neben der Fachmesse des Werkzeug-, Modell- und Formenbaus bieten fünf parallel stattfindenden Veranstaltungen den Fachbesuchern tiefe Einblicke in die Automobilzuliefererbranche, zeigen die Trends der Kunststoffproduktion und der Additiven Fertigung auf, schaffen die Möglichkeit, Kontakte zu den Einkäufern der Branche zu pflegen oder den hybriden Leichtbau live zu erleben. Um einen guten Austausch zwischen den Veranstaltungen zu ermöglichen, erhalten die Besucher und Teilnehmer der Parallelevents kostenfreien Eintritt zur Moulding Expo.

13. Februar 2019