Trumpf Werkzeugmaschinen gewinnt Hermes Award 2020

Im Rahmen der Hannover Messe Digital Days wurde am 14. Juli der Hermes Award 2020 verliehen. Den begehrten Preis erhielt der Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf für sein Projekt Omlox – Open Location Standard. Über den Award in der erstmals vergebenen Kategorie Start-up freut sich ein junges indonesisches Unternehmen.

An der Entwicklung des Projekts Omlox waren mehr als 60 Industrieunternehmen beteiligt. Es handelt sich um den ersten, offenen Standard für Ortungsdienste. Der Standard vereint alle am Markt verfügbaren Ortungsdienste, wie UWB, WLAN; BLE, GPS oder 5G. Diese werden in ein einheitliches Koordinaten-Referenzsystem überführt und können für die interne Verwendung auf Edge-Plattformen verfügbar gemacht werden oder aber für die globale Nutzung in einer Cloud.

Mit Omlox werden erstmals Informationen aller Ortungs-Technologien verwendbar. Die so gebündelten Positionsdaten ermöglichen eine zielgerichtete Optimierung der Prozessabläufe. Dies überzeugte die Jury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, die den begehrten Preis im Rahmen der Hannover Messe Digital Days an Trumpf vergab.

Der Hermes Award ist der internationale Technologiepreis der Hannover Messe und wird alljährlich an herausragende Produkte und innovative Lösungen, die einen besonders hohen technologischen Innovationsgrad aufweisen, vergeben. Er richtet sich an alle Unternehmen und Institutionen, die auf der Industriemesse ausstellen.

Hermes Award in der Kategorie Start-up

Erstmals hat die Deutsche Messe den Hermes Award auch in der Kategorie Start-up verliehen. Diesen neuen Preis erhält Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, ein junges Unternehmen aus Indonesien, das nächstes Jahr Partnerland der Hannover Messe sein wird.

Das Start-up wurde von der Jury für ein Smart-Farming-4.0-Projekt geehrt. Es handelt sich um ein Sensornetzwerk, das mit einer Datenbank verbunden ist und über eine App den Landwirten ermöglicht, ihre Felder entsprechend den Wetterbedingungen und der Bodenbeschaffenheit zu düngen und zu bewässern.

Mit dem 2020 erstmals verliehenen Hermes Start-up Award zeichnet die Deutsche Messe alljährlich ein Unternehmen aus, das nicht älter als fünf Jahre ist und dessen Produkt beziehungsweise Lösung einen besonders hohen technologischen Innovationsgrad aufweist.

