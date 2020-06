Experten sprechen über Schutz vor Cyber-Attacken

Anzeige

In der vernetzten Fabrik spielt IT-Security eine zunehmend größere Rolle. In einem Online-Forum am 1. Juli werden Experten die Bedrohungen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.

Was vernetzt ist, lässt sich auch angreifen. Somit steigt mit der zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung der Produktion auch das Risiko von Cyber-Attacken.

Seit vielen Jahren wächst die Zahl der betroffenen Unternehmen. Begriffe wie Stuxnet, Zotob oder Dragonfly stehen für Würmer oder Hackergruppen, die bereits viel Schaden angerichtet haben.

Virtuelles Forum IT-Security am 01. Juli

Mit dem Online-Forum „IT-Security in der digitalisierten Produktion“ am 1. Juli wollen der Industrieanzeiger und die Technology Academy einen Überblick über die Bedrohungen geben – sowie die technischen Möglichkeiten, sich zu schützen. Security-Experten werden dabei auch über Herausforderungen sprechen, die sich Unternehmen beim Aufbau eines Sicherheitskonzepts stellen.

Realität oder Panikmache?

Udo Schneider von Trend Micro wird mit einer Risikoeinschätzung anhand aktueller Forschungsergebnisse starten. Er klärt dabei die Frage, ob die Gefahr von Cyberangriffen auf Industrieanlagen Realität oder nur Panikmache ist.

Wie IT und OT (Operational Technology) zusammenarbeiten können, um für Cyber-Sicherheit im Unternehmen zu sorgen, zeigt Thomas Brandt von Kaspersky. Er spricht damit einen Punkt an, der in einer digitalisierten Produktion grundsätzlich eine Herausforderung sein kann: Die Experten aus IT und OT kommen in der Regel aus verschiedenen Welten und sprechen unterschiedliche Sprachen. Beim Thema Security ist aber ein gemeinsames Vorgehen unabdingbar.

Sichere Wartung aus der Ferne

Nicht erst seit der Corona-Krise gewinnt die Fernwartung von Maschinen an Bedeutung. Max Weidele, Geschäftsführer von Bluecept und Initiator der Plattform sichere-industrie.de, erklärt in seinem Vortrag, wie sich diese sicher umsetzen lässt.

Eine wichtige Rolle bei der Sicherheit von Industrieanlagen spielen auch Normen. So ist die IEC 62443 der grundlegende Standard, um die OT vor Online-Attacken und technischen Fehlerzuständen zu schützen. Frank Stummer von Rhebo erläutert, wie sich die Industrienorm in der Praxis umsetzen lässt.

Zum Ende des Webinars werden alle Referenten in einer Abschlussdiskussion zusammenkommen. Dort soll unter anderem ein Ausblick in die künftige Entwicklung der IT-Sicherheit gegeben werden. (ms)