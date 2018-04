Anzeige

Sagt Ihnen der Fan Death etwas? Nein? Dann sind Sie sehr wahrscheinlich kein Südkoreaner. Eins vorneweg: Es geht nicht um hoffnungslos verliebte Teenies, die am liebsten sterben würden, wenn sie bemerken, dass ihr Pop-, Serien- oder YouTube-Star auch ein Leben abseits der Kamera hat. Glück gehabt. Es geht vielmehr um etwas sehr Hartnäckiges. Etwas mit dem Potenzial, einen Keil zwischen ganze Nationen zu treiben. Und abertausende Menschen kopfschüttelnd dastehen zu lassen. Es geht um den Ventilatorentod. Was sich für unsereins nach einem schlechten Krimititel für das sonntägliche Abendprogramm im Fernsehen anhört, verbreitet auf der anderen Seite der Weltkugel tatsächlich Angst und Schrecken: Todesangst um präzise zu sein. Der Südkoreaner von heute vermeidet es nämlich, seine Nächte mit einem angeschalteten Ventilator im Zimmer zu verbringen. Eingebrannt in das kulturelle Verständnis der Südkoreaner – die im Norden kennen Ventilatoren nur aus bösen Hollywoodfilmen – hat sich der Aberglaube, dass Ventilatoren zu Erstickung, Vergiftung oder Unterkühlung führen, wenn man sie zu lange in geschlossenen Räumen betreibt. Klimaanlagen stehen ebenfalls im Verdacht, den frühzeitigen Tod einzuleiten. Einige Hersteller reagieren bereits und bieten den Südhalbinsulanern Geräte mit Zeitschaltung an. Dass die gesteigerten Todesraten im Sommer mit Hitzeschäden am Gerät zusammenhängen, ist selbstverständlich ausgeschlossen… (df)

5. April 2018