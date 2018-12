Besser würth’s nicht

Anzeige

(Ma)Zak und SAPperlot – wieder ein Jahr um! Alles hat sein Halfar und Omega. Wermag dazu was sagen? Ganz schön viel passiert 2018. Einiges fein, anderes keine Lappalie und ziemlich Hart, Mann! Ein stöberndes Blickle nach hinten lohnt auf alle Fälle: Mangel an elaboriertem FacHPersonal trotz der Amada an Flüchtlingen, die mit großem Fraiheitsdrang nach Deutschland kamen. Oder kamen sie nur wegen der Fassnacht und dem guten Essen? Dem Hänchen und den veganen Pilzgerichten, dem Rehfuss in Rapsöl, Parmi-Schinken und dem Nadella? Das bleibt wohl ein Buch mit sieben Sigeln. Auf jeden Fall waren einige Deutsche schnell über ihren Cenit und ziemlich sauer, da sie sich von Kanzlerin Merkle ein grobes Durchgreifen gewünscht hätten. Dabei könnte man doch froh sein, dass in Deutschland kein solcher Spinner wie in Amerika aufgetrumpft hat, der sich mit Schmalz im Hirn gelinde gesagt alles andere als EBM päbstlich verhält und regelmäßig den Bogen überspannt. Aber genug Gezeta. Lieber erst mal vor der eigenen Haustür kärchern. Darauf ein Glass Trautwein! Ob‘s 2019 besser würth? Man darf gespannt sein. Kommt Zeit, Conrad. Auf jeden Fall werden sich auf tRTL wieder einige Promis beim Kukalaken essen wie Phoenix Contact aus der Asche erheben und den Zuschauern doch glatt zeigen, wie man Fraun den Hof(er) macht. Und ehe wir uns versehen, geht mit Politik und dürrftigem Trash in der TV-Kist(l)e(r) auch 2019 im Expresso–Stihl vorbei.

Wir hoffen, dass bei Ihnen im neuen Jahr alles läuft wie geritzt und wünschen bis dahin: Frohes Festo! Hoffentlich schnaidt‚s bald! (df & lc)

7. Dezember 2018