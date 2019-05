Bewerbung!!!

Anzeige

Sehr geehrter zukünftiger Arbeitgeber,

ich habe das große Glück der Generation Y anzugehören. Heißt, ich bin ein Digital Native, während Sie nur ein Digital Immigrant sind und Ihre Zeit immer noch damit verbringen, herauszufinden, wie Ihr Smartphone wirklich funktioniert. Es ist also höchste Zeit, dass Sie Ihren Talentpool mit einem technikaffinen jungen Menschen wie mir füllen. Mit Sicherheit gibt es in Ihrem Traditionsunternehmen nur wenige Mitarbeiter, die in unserer digitalisierten Welt gute Überlebenschancen haben. Wenn ich mich dazu bereiterkläre, für Sie zu arbeiten, werden Sie sich damit nicht mehr herumärgern müssen. Bieten Sie mir eine hervorragende Work-Life-Balance, Homeoffice, Gleitzeit, die Möglichkeit nach zwei Monaten überzeugender Arbeit ein von Ihnen finanziertes Sabbatical zu machen, zusätzlich

45 Urlaubstage, ein brandneues Smartphone, Tablet und Heimkino sowie tägliche Wertschätzung? Werden Sie es mir ermöglichen, meine Bestimmung im Leben zu finden? Dazu brauche ich auch keine Führungsposition, denn ich werde froh sein, dass Sie mein Vorgesetzter sind, solange Sie sich nicht so verhalten. Bringen Sie als Unternehmen all dies mit, dann sind Sie genau der richtige Arbeitgeber für mich, den ich erst nach etwa drei Jahren wieder verlassen werde, um weiter nach dem höheren Sinn meiner Arbeit zu suchen. kk

