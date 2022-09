Bullshit-Alarm

Anglizismen, Buzzwords und Netzjargon bestimmen unseren Berufsalltag. So verlangt der Chef von seinen Mitarbeitern mehr Commitment und ein agiles Mindset für den gemeinsamen Purpose. Aber auch der Netzjargon entwickelte sich wegen der ständigen Kommunikation in digitalen Räumen zu einem eigenständigen Jargon, der wegen seiner Popularität in der globalisierten und digital sensibilisierten Bevölkerung ein Teil der Alltagssprache geworden ist. So fordert der Kollege Unterlagen gerne asap für den nächsten Pitch.

Viele schmeißen mit Anglizismen und Fremdwörtern um sich, um andere von ihrer Meinung oder angeblichen Expertise zu überzeugen. Aber wenn die Sätze am Ende vorwiegend aus Abkürzungen und Fachjargon bestehen, kommt nur noch hohler Bullshit rüber. Bullshit-Kommunikation ist ein Begriff aus der Organisations-Psychologie und bezeichnet die Verständigung mit Worthülsen und irreführenden Behauptungen. Die Wahrheitsverdrehung ist dabei aber nicht das Ziel, sondern eine negative Begleiterscheinung des Bullshittings. Dem Bullshit-Artist ist es vor allem wichtig, andere zu überzeugen, um die eigene Agenda voranzutreiben. Im besten Fall wird die Selbst- und Fremdwahrnehmung erhöht, was manchmal Vorteile in sozialen Beziehungen haben kann.

Bullshitter gibt es überall und in jeder Branche. Verstärkt treten sie allerdings auf, wenn es etwas zu verkaufen gibt. Aber sie verzapfen auch gern in Meetings ihren Bockmist, um die eigene Leistung gegenüber Vorgesetzten und Kollegen zu betonen. Daraus hat sich längst ein Spiel mit dem Namen Bullshit-Bingo entwickelt. Dazu überlegt man sich einfach Floskeln, die im Meeting fallen könnten und streicht sie während der Konferenz vom mitgebrachten Bingo-Zettel. Im Internet gibt es inzwischen maßgeschneiderte Bingo-Vorlagen zum Runterladen für jede Branche.

In diesem Sinne CUL8R Alligator und VLG. (us)