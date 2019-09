Da ist der Wurm drin

Anzeige

Die Suche nach einem schönen Zuletzt kann schon mal Blüten treiben. So stieß ich bei meinen Recherchen auf eine zwei Jahre alte Mail der Sporthochschule Köln, in der über ein Start-up berichtet wurde, das Insektenriegel für mehr Fitness anbietet. Innovative Sportnahrung mit hochwertigem Protein aus gemahlenen Insekten. Geht’s noch? Spontan dachte ich, das sei ein Witz. Dann kamen Zweifel auf. Vielleicht meinen die das ernst! Doch vor dem Hintergrund des aktuellen Insektensterbens hoffte ich, das angesprochene Start-up hätte inzwischen aufgegeben. Von wegen, die sind voll dabei und fangen erst so richtig an. Und plötzlich entpuppte sich das Thema als ausgewachsener Hype: Insekten-Start-ups erobern derzeit die Supermarktregale. Würmer und Heuschrecken sind proteinreich und nachhaltig in der Züchtung. Es gibt einfach alles: Proteinriegel aus gemahlenen Grillen, Nudeln aus gefriergetrockneten Larven und Burger mit zerkleinerten Würmern. Ein Unternehmen aus Pforzheim mischt seine Pasta mit Insektenpulver. Die Buffalo-Würmer sollen dabei eine nussige Geschmacksnote entwickeln.

Meinen letzten Regenwurm habe ich als kleiner Junge bei einer Mutprobe geschluckt. Und ich dachte immer, dass man so etwas nur einmal im Leben durchmachen muss. (ub)

2. September 2019