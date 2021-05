Anzeige

Wer versteht denn noch die Welt? In Zeiten von virtuellen Videositzungen und E-Mail- oder Chatkommunikation geht vieles an Mimik, Gestik und zwischenmenschlichen Untertönen verloren. Social Media vermitteln falsche Ideale und Personen aller Altersklassen verlieren bei den zahlreichen diversen Beiträgen schnell den Überblick, was wirklich Fakten oder eventuell nur Meinungen sind.

Das neue Masterstudium „Computational Social Systems“ der Universität Graz und der TU Graz schafft hier Abhilfe: Der im Wintersemester 2021/22 startende englischsprachige Studiengang bietet eine interdisziplinäre Ausbildung an der Schnittstelle von ‧Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Psychologie und Rechtswissenschaften. Studierende, die sich vertiefend mit den Auswirkungen der Digitalisierung und damit einhergehenden Herausforderungen und Chancen beschäftigen wollen, können Fähigkeiten erlernen, um die digitale Gesellschaft zu verstehen. Zum Beispiel: Wie kann man aus Social-Media-Daten kollektive Emotionen und Meinungen ablesen?

Ziel des Studiums sei es, mehr Bachelor-Absolventinnen und -Absolventen aus ‧Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit fundierten Informatikkenntnissen auszustatten und umgekehrt Informatikerinnen und Informatiker in den Bereichen Recht, Soziologie, Psychologie und Wirtschaft auszubilden. Berufsbilder nach erfolgreich absolviertem Studium wären dann etwa Social Data Scientists, die soziale Themen und menschliches Verhalten mithilfe digitaler Daten erforschen, Business Analytics Experts, die Unternehmensperformance durch Datenauswertung unterstützen oder Digital Law Experts, die zu neuen Rechtsfragen beraten, etwa Datenschutz oder Urheberrecht.

Jetzt brauchen wir also Studiengänge, um unser Verhalten in der Onlinewelt zu ‧verstehen, die wiederum auf Technologien basiert, die uns das Leben in der realen Welt eigentlich erleichtern sollen. Kommen Sie noch mit? (nu)

Falls Sie sich für den Studiengang interessieren, gibt es hier mehr Informationen:

Technische Universität Graz

Rechbauerstraße 12, 8010 Graz

www.tugraz.at/computational-social-systems