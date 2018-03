Endstation 404

Anzeige

Deutschland im Digitalisierungsfieber: Der Hype greift in allen Branchen um sich, eigentlich kann es schon fast keiner mehr hören. Und trotzdem läuft einiges noch lange nicht rund – Stichworte Netzausbau und Konnektivität. Ein anderes Phänomen, das ebenfalls ärgerlich für den Nutzer ist: Man liebäugelt schon lange mit dem neuen Laptop, nun gibt es ihn online zum Schnäppchenpreis, die Deadline läuft nur noch wenige Minuten, bis die Rabattaktion in den Tiefen des WWW verschwindet. Daher: Artikel schnell in den Warenkorb legen, sich durch die Personenangaben klicken, Bezahlungsmethode auswählen und … nichts. Man landet auf einer fehlgeleiteten Webseite mit dem Statuscode 404. Manche Firmen haben für diesen Fall kreative Lösungen gefunden, die immerhin zum Schmunzeln bewegen – von charmanten Wort- und Bildspielen über Videos oder Animationen bis hin zu Gutscheincodes ist alles vertreten. Auf dem Blog Cookies versteckt sich bei einer 404-Fehlermeldung ein leeres Keksglas, der Online-Second-Hand-Marktplatz Mädchenflohmarkt erklärt eine Fehlleitung mit „Unsere IT ist gerade die Welt retten“. Bei den Lottohelden hat Chuck Norris die inhaltsleere Seite geklaut und gibt sie nicht wieder her. Das Berliner Start-up Eventsofa verweist bei dem Code auf ein regionales Funkloch („Ick kann hier keene Location finden“). Auf Spielewebseiten wird man immerhin mit einer Runde Pacman vertröstet. Was lehrt uns das: Selbst an der Endstation ist noch lange nicht Schluss. In dem Sinne: Viel Spaß beim Warten. nu

8. März 2018